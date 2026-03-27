Ціни на нафту на шляху до найстрімкішого тижневого падіння за 6 місяців

Ексклюзив
05:31 • 11090 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 27930 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
26 березня, 18:28 • 37597 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 36424 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 31313 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 58053 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 14:41 • 37725 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Ексклюзив
26 березня, 12:59 • 26681 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
26 березня, 09:53 • 32583 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 47546 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
61%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Музикант
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Франція
Польща
Реклама
Актуальне
Техніка
Фільм
Fox News
Шахед-136
Brent

Ціни на нафту на шляху до найстрімкішого тижневого падіння за 6 місяців

Київ • УНН

 • 2128 перегляди

Вартість Brent та WTI знизилася після обіцянки Дональда Трампа призупинити атаки на енергоблоки Ірану. Нафта марки Brent впала до 107,17 долара.

Ціни на нафту на шляху до найстрімкішого тижневого падіння за 6 місяців

Ціни на нафту впали в п'ятницю та були на шляху до найстрімкішого тижневого падіння за шість місяців після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни з Іраном йдуть добре, і що він призупинить атаки на енергетичні електростанції країни на 10 днів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 84 центи, або на 0,8%, до 107,17 долара за барель станом на 03:53 GMT (05:53 за Києвом), у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 1,02 долара, або 1,1%, до 93,46 долара за барель, скоротивши зростання, яке спостерігалося на попередній позитивній сесії.

Обидва бенчмарки здешевшали на 4,6% у тижневому вимірі попри зростання Brent на 5,7% та WTI на 4,6% у четвер на тлі побоювань подальшої ескалації війни.

"Попри розмови про деескалацію, ціни на нафту залежать від тривалості війни, а не лише заголовків. Будь-які прямі збитки нафтової інфраструктури або затяжний конфлікт можуть змусити ринки швидко переглянути ціни у бік підвищення", - сказала Пріянка Сачдева, аналітик Phillip Nova.

Трамп призупинив удари по енергетичних об'єктах Ірану до 6 квітня26.03.26, 22:32 • 6112 переглядiв

У той час, як Трамп оголосив про призупинення атак на енергетичну інфраструктуру Ірану, США також направили тисячі військовослужбовців на Близький Схід, і Трамп розглядає можливість використання сухопутних військ для захоплення стратегічно важливого нафтового центру Ірану - острова Харг, пише видання.

Іран нарощує оборону острова Харг для захисту від потенційної наземної операції США - ЗМІ26.03.26, 14:17 • 3988 переглядiв

Іранський чиновник заявив, що пропозиція США з 15 пунктів, передана Тегерану Пакистаном, була "односторонньою і несправедливою".

Війна призвела до скорочення світових поставок нафти на 11 мільйонів барелів на добу, при цьому Міжнародне енергетичне агентство назвало цю кризу гіршою, ніж дві нафтові кризи 1970-х років і російсько-українська війна за газ разом узяті.

Війна з Іраном стала найбільшою загрозою для енергетики в історії - МЕА 20.03.26, 20:10 • 6777 переглядiв

Аналітики Macquarie Group заявили, що якщо війна почне затихати найближчим часом, ціни на нафту швидко впадуть протягом найближчих місяців, але все ще залишаться на довоєнному рівні. Проте, за їхніми словами, ціни можуть зрости до 200 доларів, якщо війна затягнеться до кінця червня.

Команда Трампа вивчає, що означатиме стрибок ціни на нафту до $200 - Bloomberg26.03.26, 12:43 • 4798 переглядiв

"З кожним днем ​​ринковий тиск наростає. Країни Азії використовують резервні запаси та зважують можливі коригування попиту", - сказав Мукеш Сахдев, засновник та генеральний директор австралійської консалтингової компанії XAnalysts.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Brent
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран