Ціни на нафту на шляху до найстрімкішого тижневого падіння за 6 місяців

Ціни на нафту впали в п'ятницю та були на шляху до найстрімкішого тижневого падіння за шість місяців після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни з Іраном йдуть добре, і що він призупинить атаки на енергетичні електростанції країни на 10 днів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 84 центи, або на 0,8%, до 107,17 долара за барель станом на 03:53 GMT (05:53 за Києвом), у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 1,02 долара, або 1,1%, до 93,46 долара за барель, скоротивши зростання, яке спостерігалося на попередній позитивній сесії.

Обидва бенчмарки здешевшали на 4,6% у тижневому вимірі попри зростання Brent на 5,7% та WTI на 4,6% у четвер на тлі побоювань подальшої ескалації війни.

"Попри розмови про деескалацію, ціни на нафту залежать від тривалості війни, а не лише заголовків. Будь-які прямі збитки нафтової інфраструктури або затяжний конфлікт можуть змусити ринки швидко переглянути ціни у бік підвищення", - сказала Пріянка Сачдева, аналітик Phillip Nova.

У той час, як Трамп оголосив про призупинення атак на енергетичну інфраструктуру Ірану, США також направили тисячі військовослужбовців на Близький Схід, і Трамп розглядає можливість використання сухопутних військ для захоплення стратегічно важливого нафтового центру Ірану - острова Харг, пише видання.

Іранський чиновник заявив, що пропозиція США з 15 пунктів, передана Тегерану Пакистаном, була "односторонньою і несправедливою".

Війна призвела до скорочення світових поставок нафти на 11 мільйонів барелів на добу, при цьому Міжнародне енергетичне агентство назвало цю кризу гіршою, ніж дві нафтові кризи 1970-х років і російсько-українська війна за газ разом узяті.

Аналітики Macquarie Group заявили, що якщо війна почне затихати найближчим часом, ціни на нафту швидко впадуть протягом найближчих місяців, але все ще залишаться на довоєнному рівні. Проте, за їхніми словами, ціни можуть зрости до 200 доларів, якщо війна затягнеться до кінця червня.

"З кожним днем ​​ринковий тиск наростає. Країни Азії використовують резервні запаси та зважують можливі коригування попиту", - сказав Мукеш Сахдев, засновник та генеральний директор австралійської консалтингової компанії XAnalysts.