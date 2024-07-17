Национальный банк Украины повысил официальный валютный курс до нового исторического максимума - 41,46 гривны за доллар и почти 45 гривен за евро, пишет УНН.

Согласно данным Нацбанка, официальный курс на 18 июля 2024 года установлен на уровне: 41,4627 грн за 1 доллар (+0,2052 грн).

Евро будет стоить 45,3457 гривен (+0,3668).

Дополнение

Ранее соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН не исключила, что до конца года цена за доллар может вырасти до 44 гривен.

По ее словам, основные факторы, влияющие на валютный рынок - это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. Кроме того валютный курс во многом будет зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.