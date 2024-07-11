В четверг цена биткоина упала, поскольку рыночный отскок остановился из-за растущих опасений относительно возможного увеличения количества токенов на рынке. Также ситуацию стабилизировало ослабление давления на продажу со стороны Mt Gox и немецкого правительства.

Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Крупнейшая криптовалюта мира испытала 15% оттока в течение последнего месяца, оказавшись на пороге медвежьего рынка из-за продолжающихся опасений по поводу возможного увеличения количества токенов, которые давят на рынки.

В течение последних 24 часов биткоин снизился на 2,7%, достигнув отметки 57,772.40 долларов. На этой неделе цифровая валюта получила небольшое облегчение благодаря нескольким выгодным покупкам.

Проблемы Mt Gox, продажи в Германии, и майнерская капитуляция создают давление на биткоин. Забытая криптобиржа Mt Gox остается в центре внимания биткоин-сообщества после того, как доверенные лица биржи объявили о начале возврата токенов клиентам, пострадавшим от взлома в 2014 году.

Еще неизвестно, какие объемы токенов будут выпущены. Однако, в начале года кошельки, ассоциированные с биржей, активировали токены на сумму около 9 млрд долларов. Также было обнаружено, что правительство Германии выгружало биткоины, конфискованные с пиратского сайта, и потенциально владеет токенами на сумму, не менее 2 млрд долларов.

Резкое падение цен на биткоин вызвало обеспокоенность, что крупнейшие майнеры могут начать продажу своих активов, чтобы выйти на безубыточность, особенно после того, как вознаграждение за добычу биткоина было снижено наполовину в начале года.

Биткоин остается выше четырехмесячного минимума, достигнутого в начале июля, поскольку недавний спад цен вызвал значительный приток выгодных покупок токена. Инвестиции в продукты, связанные с биткоином, в частности в биржевые фонды, выросли за последнюю неделю, что способствовало восстановлению доверия к криптовалюте. Это помогло удержать цену биткоина от недавних минимумов.

Настроения на криптовалютные ETF, вероятно, улучшатся в ближайшие недели, особенно когда Комиссия по ценным бумагам и биржам планирует принять ключевое решение по спотовым ETF для токена Эфира, второй по величине криптовалюты в мире.

На более широком рынке криптовалют, основные альткоины показали смешанные результаты, но также понесли значительные потери в последние недели из-за перевода продаж с биткоинов на них. Эфир снизился на 0,1% до 3,099.20 долларов, а XRP вырос на 1%. ADA вырос на 2.5%, а SOL снизился более чем на 2%. Среди мем-токенов, DOGE снизился на 1.1%.

Растущий оптимизм относительно снижения процентных ставок в США повлиял на курс доллара, но не обеспечил значительную поддержку ценам на криптовалюты. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что инфляция снижается, но предупредил, что центральный банк все еще нуждается в большей уверенности для снижения процентных ставок.

Теперь внимание приковано к ключевым данным по индексу потребительских цен, которые должны быть опубликованы позже в четверг, чтобы дать дополнительные подсказки относительно ставок.

Напомним,

Биткоин не смог снова достичь уровня выше 70 000 долларов. Анализируя последние данные о ликвидациях, активность ETF и рыночные отчеты, Investing назвал основные причины такой динамики.