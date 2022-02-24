Это темное время не только для Украины, но и для мирового сообщества - представитель Албании на Совете Безопасности ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Представитель Албании на Совете Безопасности ООН заявил, что"Темные времена наступили не только для Украины, но и для всего мира". Об этом сообщает корреспондент УНН.
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"Дорогие коллеги это темное время не только для Украины, но и для мирового сообщества. Мы с трепетом в сердце наблюдаем, как сейчас происходит чистый акт агрессии, который четко спланирован и хладнокровно выполняется. Мы призывали и надеялись, что Россия откажется от этого бессмысленного саморазрушительного действия. Мы неоднократно призывали Россию одуматься и отменить незаконные решения отойти от этого безумия и пойти по пути деэскалации", - об этом заявил представитель Албании.
Также он добавил, что они предупреждали Россию, что она будет одна в этом безумии и на ней будет лежать ответственность за смерти невинных людей, которые умерли и умирают в этой войне.
Контекст
Срочное заседание инициировала украинская сторона после обращения главарей "ДНР" и "ЛНР" в Россию с просьбой о военной помощи