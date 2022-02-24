Це темний час не тільки для України, а й для світової спільноти - представник Албанії на раді безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Представник Албанії на Раді безпеки ООН заявив, що "темні часи часи настали не тільки для України, але й для усього світу". Про це повідомляє кореспондент УНН.
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"Дорогі колеги це темний час не тільки для України, а й для світової спільноти. Ми із трепетом в серці спостерігаємо, як зараз відбувається чистий акт агресії, який чітко спланований та холоднокровно виконується. Ми призивали та сподівалися, що Росія відмовиться від цієї безглуздої саморуйнівної дії. Ми неодноразово закликали Росію одуматися і скасувати незаконні рішення відійти від цього безумства та піти шляхом деескалації", - про це заявив представник Албанії.
Також він добавив, що вони попереджали Росію, що вона буде одна в цьому божевіллі і на ній буде лежати відповідальність за смерті невинних людей, які померли та помирають у цій війні.
Контекст
Термінове засідання ініціювала українська сторона після звернення ватажків "ДНР" та "ЛНР" до Росії з проханням про військову допомогу.