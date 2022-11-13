Это настоящая революция – ученая рассказала, что представляет собой малый модульный атомный реактор

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«Фактически, это маленькая атомная станция, которую можно поставить где угодно. Данный реактор может генерировать до 60 мегаватт энергии. Для сравнения, один энергоблок Запорожской АЭС генерирует 1000 мегаватт. Таким образом, малый модульный реактор меньше, компактен и более безопасен. Его можно собрать там, где это будет удобно, он состоит из модулей. А энергии может предоставить до 60 тысяч квартир, то есть фактически это небольшой город.

В случае, если произойдет авария, уровень загрязнения будет не столь велик, как на АЭС. Однако, у реактора такая конструкция, что вероятность возникновения аварии намного меньше. То есть это реактор нового поколения и это реально революция», – рассказала Паренюк.

Детали

Что касается размеров, то в диаметре реактор имеет около 4 м и около 20 м в высоту. Он загружается в бассейн, построенный по определенным технологиям, для охлаждения ядерного топлива. Процесс охлаждения происходит гораздо быстрее, чем на атомной станции.

На строительство малого ядерного реактора требуется гораздо меньше времени, чем для АЭС.

«Строительство обычной атомной станции длится 10 лет, от проектной документации до момента загрузки топлива в реактор. И это в случае, если все идет по плану. ММР состоит из модулей, а на их построение уходит гораздо меньше времени. Кроме того, такие реакторы можно строить на 3D-принтере.

То есть, это и ускоряет и удешевляет строительство. Если сравнивать с компьютерами’, то огромный компьютер’компьютер 60-х годов на целую комнату – это атомная электростанция, а ноутбук – это малый модульный реактор, он не такой мощный, но меньший и более дешевый», – отметила ученая.

Напомним

В рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) Специальный посланник Президента США по климату Джон Керри и Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР).