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Це справжня революція – науковиця розповіла, що собою представляє малий модульний атомний реактор

Це справжня революція – науковиця розповіла, що собою представляє малий модульний атомний реактор

Київ • УНН

 • 985859 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Малий модульний ядерний реактор – це міні-версія атомної станції, будівництво якої потребує менше часу, коштів, а конструкція більш безпечна. Про це в коментарі УНН розповіла науковиця Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Олена Паренюк.

Цитата

«Фактично, це маленька атомна станція, яку можна поставити де завгодно. Даний реактор може генерувати до 60 мегават енергії. Для порівняння, один енергоблок Запорізької АЕС генерує 1000 мегават. Таким чином, малий модульний реактор менший, компактний і безпечніший. Його можна зібрати там, де це буде зручно, він складається з модулів. А енергії може надати до 60 тисяч квартир, тобто, фактично, це невелике місто.

В разі, якщо станеться аварія, рівень забруднення буде не таким великим, як на АЕС. Проте, у реактора така конструкція, що вірогідність виникнення аварії набагато менша.Тобто, це реактор нового покоління і це реально революція», – розповіла Паренюк.

Деталі

Щодо розмірів, то в діаметрі реактор має близько 4 м та близько 20 м у висоту. Він завантажується у басейн, який побудований за певними технологіями, для охолодження ядерного палива. Процес охолодження відбувається значно швидше, ніж на атомній станції.

На будівництво малого ядерного реактору потрібно значно менше часу, ніж для АЕС.

«Будівництво звичайної атомної станції триває 10 років, від проектної документації до моменту завантаження палива в реактор. І це в разі, якщо все йде за планом. ММР складається із модулів, а на їх побудову йде набагато менше часу. Крім того, такі реактори можливо будувати на 3D-принтері.

Тобто, це і пришвидшує і здешевлює будівництво. Якщо порівнювати з комп’ютерами, то величезний комп’ютер 60-х років на цілу кімнату – це атомна електростанція, а ноутбук – це малий модульний реактор, він не такий потужний, але менший і дешевший», – зазначила науковиця.

Нагадаємо

В рамках 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) Спеціальний посланник Президента США з питань клімату Джон Керрі та Міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проекту з будівництва в Україні малого модульного реактору (ММР).

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