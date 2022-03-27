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Это не война, это намного хуже: Зеленский о глобальном историческом расколе отношений с россией

Киев • УНН

 • 199875 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Война и геноцид украинского народа, которые инициировала российская власть в Украине - намного хуже, чем просто война. Это глобальный исторический раскол отношений между двумя нациями. Об этом в интервью российским журналистам, опубликованным "Медузой", заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Это не война, это намного хуже: Зеленский о глобальном историческом расколе отношений с россией

Цитата

"Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже", - отметил Президент.

Детали

Глава украинского государства подчеркнул, что первой его целью во время прихода к власти - было прежде всего остановить войну, которая началась 8 лет назад на временно-оккупированных территориях Донбасса и АР Крым.

"Своим примером надо показывать, что ты хочешь изменить: изменить страну, изменить отношения с соседями, вернуть все, так сказать… В каком-то смысле — даже вернуть все назад. В каких-то смыслах, до 2014 года. Найти понимание. Сесть за стол переговоров", — добавляет глава государства.

Зеленский отмечает, что в россии остались люди, с которыми он поддерживает отношения. Многие из таких людей выехали из страны. Но, как отмечает Президент, глубокое разочарование состоит в том, что высокий уровень населения поддерживает россию в силу различных причин.

"Давайте честно: это же оправдание. Нельзя не замечать полную войну в течение стольких лет, да? Можно сказать: неделя. Нам там рассказывали одно, произошло другое. Понимаете? Это даже не 11 сентября в Штатах, понимаете? Трагедия, которую все увидели! Да нет. И не взрывы домов в Москве, которые вы помните, и так далее. Это же не так. Это же не один шаг. Это восемь лет, черт побери! Это же долго. За восемь лет люди начинают заканчивать школьное образование; можно повзрослеть, образоваться, выучить предмет, стать профессионалом в любом виде", — продолжил Зеленский.

Глава государства добавляет, что, будучи на месте людей, пошел бы в журналистику и в следователи, чтобы разобраться и "докопаться до истины".

"Я бы сам нашел, я бы копал — если я действительно хочу понять, что с этим делать. Но если я не хочу, то я не хочу. Мне легче поддерживать действующий режим. И я считаю, что вот это — то самое страшное разочарование, которое произошло. Разочарование, перешедшее в ненависть народов. У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вернется ли это вообще когда-нибудь. Я не пророк", — добавил он.

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