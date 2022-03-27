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Це не війна, це набагато гірше: Зеленський про глобальний історичний розкол відносин із росією

Київ • УНН

 • 199875 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Війна і геноцид українського народу, які ініціювала російська влада в Україні - набагато гірше, ніж просто війна. Це глобальний історичний розкол відносин між двома націями. Про це в інтерв'ю російським журналістам, опублікованим "Медузою", заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Це не війна, це набагато гірше: Зеленський про глобальний історичний розкол відносин із росією

Цитата

"Сьогодні, за цей місяць, відбувся глобальний, історичний, культурний розкол. Глобальний. Це не просто війна. Я вважаю, що це все набагато гірше", - зазначив Президент.

Деталі

Глава Української держави підкреслив, що першою його метою під час приходу до влади - було насамперед зупинити війну, яка почалася 8 років тому на тимчасово-окупованих територіях Донбасу та АР Крим.

"Своїм прикладом треба показувати, що ти хочеш змінити: змінити країну, змінити відносини з сусідами, повернути все, так би мовити... В якомусь сенсі - навіть повернути все назад. У якихось сенсах, до 2014 року. Знайти розуміння. Сісти за стіл переговорів", - додає глава держави.

Зеленський зазначає, що в росії залишилися люди, з якими він підтримує відносини. Багато з таких людей виїхали з країни. Але, як зазначає Президент, глибоке розчарування полягає в тому, що високий рівень населення підтримує росію в силу різних причин.

"Давайте чесно: це ж виправдання. Не можна не помічати повну війну протягом стількох років, так? Можна сказати: тиждень. Нам там розповідали одне, сталося інше. Розумієте? Це навіть не 11 вересня в Штатах, розумієте? Трагедія, яку всі побачили! Та ні. І не вибухи будинків в Москві, які ви пам'ятаєте, і так далі. Це ж не так. Це ж не один крок. Це вісім років, чорт забирай! Це ж довго. За вісім років люди починають закінчувати шкільну освіту; можна подорослішати, утворитися, вивчити предмет, стати професіоналом в будь-якому вигляді", - продовжив Зеленський.

Глава держави додає, що, будучи на місці людей, пішов би в журналістику і в слідчі, щоб розібратися і "докопатися до істини".

"Я б сам знайшов, я б копав - якщо я дійсно хочу зрозуміти, що з цим робити. Але якщо я не хочу, то я не хочу. Мені легше підтримувати діючий режим. І я вважаю, що ось це - те найстрашніше розчарування, яке сталося. Розчарування, що перейшло в ненависть народів. У мене немає відповіді, як це можна повернути. У мене немає відповіді, чи повернеться це взагалі коли-небудь. Я не пророк", — додав він.

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