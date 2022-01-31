“Это наша страна и мы не собираемся никуда бежать”: Косюк оценил угрозу со стороны РФ и озвучил план своей команде

Судя по видео, оно было записано для внутренней коммуникации с сотрудниками компании, однако последние, очевидно, решили поделиться им со всеми украинцами. На видео Косюк отвечает на три самых болезненных вопроса: нападет ли Россия на Украину? Нужно ли собирать вещи для эвакуации? К чему приведет общенациональная паника?

“Нападет ли Россия?”

Юрий Косюк: истерия, которая развивается вокруг украино-российского конфликта, слишком раздута. Россия решает свои геополитические вопросы, Соединенные Штаты решают свои геополитические вопросы, Украина — это точка, где сошлась эта геополитика. Поверьте мне, никакой войны не будет, у нас нет раскола общества, большинство украинцев уже давно определилось, и мы точно не хотим быть частью империи, и россияне об этом знают не меньше, чем мы, и не хуже, чем мы. Соответственно, снимите вопрос, будет ли военная операция или агрессия. Нет ни единого шанса у России. Им надо привести сюда не 100 тысяч российских солдат, а два миллиона российских солдат, чтобы каким-то образом, с огромными потерями, попытаться удержать Украину. Тем более, мировое сообщество четко на нашей стороне, и Россия это понимает. Я глубоко убежден и уверен, что истерия — это политические игры больших стран, это большая геополитика, а физически никаких действий происходить не будет.

Нужно ли искать более безопасное место?

Юрий Косюк: Ко мне приходили испуганные люди и говорили, что такие-то компании (не буду их называть) собираются эвакуировать сотрудников. Я позвонил двум владельцам компаний и спросил: вы вывозите своих людей? Причем, мне говорили, что их эвакуируют в США. Что один, что второй рассмеялись и ответили: у нас работают украинцы — мы никуда не едем, и я никуда не уезжаю отсюда. Спрашивали, вывозит ли MHP (МХП — агрохолдинг Юрия Косюка) своих людей? Я тоже ответил: Да нет, мы не собираемся никуда. Это наша страна, и мы не собираемся никуда бежать. И когда я слышу, что кто-то собирается вывозить сотрудников компании за рубеж или в безопасное место, я спрашиваю: а будут вывозить с их детьми, женами, мужьями, с родителями, родными, или они одни спасутся, а все остальные пусть здесь остаются. Поймите, сеяние паники на руку нашему северному соседу исключительно для того, чтобы внести хаос в страну и говорить: видите, вы не в состоянии сами собой управлять, вы не состоялись как страна. Никто никого эвакуировать не будет. Для этого не будет никакой причины.

Как панические настроения повлияют на экономику страны?

Юрий Косюк: к счастью, мы самодостаточны в продовольственной безопасности. Мы кормим сами себя и кормим еще большую часть мира. Соответственно, еды у нас будет точно достаточно. На экономику это повлияет. Многие инвесторы будут думать, инвестировать или не инвестировать в настоящее время в страну, которая находится в такой истерии. Это затормозит развитие экономики, рынок зарплат, однако, о пустых полках в магазинах речь не идет, и я в это абсолютно категорически не верю.

Как ситуация в стране влияет на МХП?

Юрий Косюк: Резкие всплески или падения не влияют на компанию. Если люди становились беднее, они все равно выбирали нашу продукцию, потому что мы самый доступный протеин (МХП — производитель курятины "Наша Ряба" - ред.). Мы пережили два экономических кризиса и три революции, и прошли их ровно, безо всяких падений. Ситуация как была, так и останется стабильной. Наоборот, в мире большой спрос на продовольствие, цена растет. Истерия пройдет, геополитика стихнет, и все поймут, что это была пена и дым, нагнанные для того, чтобы мы были центром этой геополитики. Все будет хорошо, мы будем жить лучше, чем жили, мы станем крепче и поймем, что мы нация, мы сильные — Украина была и будет.