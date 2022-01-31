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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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“Це наша країна і ми не збираємося нікуди бігти”: Косюк оцінив загрозу з боку РФ і озвучив план своїй команді

“Це наша країна і ми не збираємося нікуди бігти”: Косюк оцінив загрозу з боку РФ і озвучив план своїй команді

Київ • УНН

 • 11672 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Юрій Косюк, засновник і голова правління міжнародного холдингу МХП, поділився зі своєю командою думками щодо можливої збройної агресії з боку Російської Федерація і паніки, яка охопила людей, повідомляє УНН.

Судячи з відео, воно було записано для внутрішньої комунікації зі співробітниками компанії, проте останні, вочевидь, вирішили поділитися ним з усіма українцями. На відео Косюк відповідає на три найболючіші запитання сьогодення: Чи нападе Росія на Україну? Чи потрібно збирати речі для евакуації? До чого призведе загальнонаціональна паніка?

“Чи нападе Росія?”

Юрій Косюк: Істерія, яка розвивається навколо україно-російського конфлікту, надто роздута. Росія вирішує свої геополітичні питання, Сполучені Штати вирішують свої геополітичні питання, Україна — це точка, де зійшлася ця геополітика. Повірте мені, ніякої війни не буде, у нас немає розколу суспільства, більшість українців вже давно визначилася, і ми точно не хочемо бути частиною імперії, і росіяни про це знають не менше, ніж ми, і не гірше, ніж ми. Відповідно, зніміть питання, чи буде військова операція чи агресія. Немає жодного шансу у Росії. Їм треба привести сюди не 100 тисяч російських солдатів, а два мільйони російських солдатів, щоб якимось чином, з величезними втратами, спробувати втримати Україну. Тим більше, світова спільнота чітко на нашій стороні, і Росія це розуміє. Я глибоко переконаний і впевнений, що істерія — це політичні ігри великих країн, це велика геополітика, а фізично ніяких дій відбуватися не буде.

Чи потрібно шукати більш безпечне місце?

Юрій Косюк: До мене приходили перелякані люди й казали, що такі-то компанії (не буду їх називати) збираються евакуювати співробітників. Я зателефонував двом власникам компаній і запитав: ви вивозите своїх людей? Причому, мені казали, що їх евакуюють у США. Що один, що другий розсміялися і відповіли: у нас працюють українці — ми нікуди не їдемо, і я нікуди не їду звідси. Питали, чи вивозить MHP (МХП — агрохолдинг Юрія Косюка) своїх людей? Я теж відповів: та ні, ми не збираємося нікуди. Це наша країна, і ми не збираємося нікуди бігти. І коли я чую, що хтось збирається вивозити співробітників компанії за кордон чи в безпечне місце, я запитую: а будуть вивозити з їх дітьми, дружинами, чоловіками, з батьками, рідними, чи вони одні втечуть, а всі інші хай тут залишаються. Зрозумійте, сіяння паніки на руку нашому північному сусідові виключно для того, щоб внести хаос в країну і казати: бачите, ви неспроможні самі собою керувати, ви не відбулися як країна. Ніхто нікого евакуювати не буде. Для цього не буде жодної причини.

Як панічні настрої вплинуть на економіку країни?

Юрій Косюк: На щастя, ми самодостатні в продовольчій безпеці. Ми годуємо самі себе і годуємо ще велику частину світу. Відповідно, їжі у нас буде точно достатньо. На економіку це вплине. Багато інвесторів будуть думати, інвестувати чи не інвестувати в теперішній час в країну, яка перебуває в такій істерії. Це загальмує розвиток економіки, ринок зарплат, проте про пусті полиці в магазинах мова не йде, і я в це абсолютно категорично не вірю.

Як ситуація в країні впливає на МХП?

Юрій Косюк: Різкі сплески чи падіння не впливають на компанію. Якщо люди ставали бідніше, вони все одно обирали нашу продукцію, бо ми найдоступніший протеїн (МХП — виробник курятини "Наша Ряба" - ред.). Ми пережили дві економічні кризи і три революції, і пройшли їх рівно, без жодних падінь. Ситуація як була, так і залишиться стабільною. Навпаки, у світі великий попит на продовольство, ціна росте. Істерія пройде, геополітика стихне, і всі зрозуміють, що це була піна і дим, нагнані для того, щоб ми були центром цієї геополітики. Усе буде добре, ми будемо жити краще, ніж жили, ми станемо міцніше і зрозуміємо, що ми нація, ми сильні — Україна була і буде.

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