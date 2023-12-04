ЦАХАЛ расширил наземную операцию на всю территорию сектора Газа
Киев • УНН
ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе, нацеленную на опорные пункты ХАМАС, при поддержке с воздуха, чтобы уменьшить угрозы.
Армия обороны Израиля расширила наземные операции на всю территорию сектора Газа. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает УНН.
Детали
По его словам, израильские военные будут вести операцию против опорных пунктов ХАМАС.
Армия обороны Израиля возобновляет и расширяет наземную операцию против опорных пунктов ХАМАС по всему сектору Газа
Даниэль Хагари также отметил "важность авиационной поддержки, которую ВВС оказывают наземным силам", отметив, что авиаудары по штаб-квартире ХАМАС, заводам по производству оружия, туннелям и местам запуска ракет уменьшают угрозы наземной операции.
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Наша политика понятна - мы силой нанесем удар по любой угрозе для нашей территории
Напомним
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о возобновлении военных операций против ХАМАС после того, как группировка нарушила перемирие, не освободив заложников.
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ЦАХАЛ расширил наземную операцию на всю территорию сектора Газа
ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе, нацеленную на опорные пункты ХАМАС, при поддержке с воздуха, чтобы уменьшить угрозы.
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