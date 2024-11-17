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ЦАХАЛ нанес удары по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ нанес удары по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте

Киев  •  УНН

 • 877 просмотра

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Израильские военные нанесли четвертую серию ударов по командным центрам "Хезболлы" в районе Дахия Бейрута. ЦАХАЛ сообщил об около 50 атакованных объектов террористов за прошедшую неделю.

В субботу вечером, 16 ноября, Армия обороны Израиля осуществила четвертую серию ударов по командным центрам "Хезболлы" в районе Дахия, который является важным оплотом террористов в Бейруте. Об этом сообщил ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что  в течение прошлой недели израильские военные нанесли удары по около 50 объектам террористов в районе Дахия, откуда "Хезболла" продолжает планировать и совершать теракты против Израиля.

Перед осуществлением ударов, ЦАХАЛ принял ряд мер для минимизации вреда гражданскому населению, в частности предварительно собрав разведывательные данные, используя воздушное наблюдение и заранее предупредив жителей этого района.

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В израильской армии отметили, что "Хезболла" систематически размещает свою террористическую инфраструктуру среди гражданского населения Ливана, используя его как живой щит.

В качестве примера, военные обнародовали карту расположения командного пункта террористов между университетом, мечетью и школой в районе Дахия в Бейруте.

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что по состоянию на 23:30 вечера субботы, 16 ноября, территорию Израиля из Ливана пересекли около 80 снарядов, выпущенных террористами.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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