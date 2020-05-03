Трюдо запретил частное владение боевым оружием в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении на всей территории Канады запрета на боевое наступательное оружие. Запрет вступил в силу немедленно. Одобрение парламента не требовалось, пишет National Post, передает УНН.
В реестр запрещенных внесены 1500 моделей стрелкового оружия, среди которых полуавтоматическая винтовка AR-15, которая неоднократно применялась преступниками при массовых убийствах в США.
Премьер-министр Трюдо заявил: “Чтобы завалить оленя, AR-15 не нужна”. Это оружие предназначено только для убийства большого количества людей за кратчайшее время. В Канаде такому оружию нет применения, заявил глава правительства.
Две недели назад в Канаде произошло наиболее кровопролитное в истории страны вооруженное нападение. С 18 на 19 апреля, в течение 12 часов, нападающий 51-летний Габриэль Уортман убил по меньшей мере 22 человека и поджег не менее пяти зданий, прежде чем был убит полицией в результате погони.
Как отмечает издание “Радио Свобода”, запрет огнестрельного наступательного оружия было одним из предвыборных обещаний Трюдо. Нынешним решением данное обещание было частично выполнено. В развитие запрета, принятого сейчас на федеральном уровне, власти канадских городов получат право вводить свои региональные запреты, которые могут идти дальше объявленных ныне ограничений.