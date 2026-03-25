СТРЦ SPARTAK громко отпраздновал годовщину: детская Football Party, розыгрыш iPhone и победа в Ukrainian Business Award 2025

Спортивно-торгово-развлекательный центр SPARTAK отметил свою очередную годовщину ярким праздником, который превратился в настоящий фестиваль эмоций для всей семьи. Главным подарком ко дню рождения комплекса стало получение престижной национальной премии Ukrainian Business Award 2025. Компания признана абсолютным лидером и бизнесом года в номинации "Центр спорта и семейного досуга", передает УНН.

Праздник для каждого: от футбольного драйва до крутых подарков

В этом году годовщина СТРЦ запомнится львовянам масштабной развлекательной программой. Для самых маленьких посетителей организовали зажигательную "Football Party". Дети смогли почувствовать себя настоящими спортсменами: они участвовали в подвижных играх с аниматорами, учились забивать голы и играли на импровизированном футбольном поле. Искренние детские улыбки и атмосфера драйва стали главным украшением дня.

Кульминацией празднования стал грандиозный розыгрыш ценных подарков среди гостей комплекса. Больше всего эмоций вызвал главный приз — новенький iPhone, который нашел свою счастливую обладательницу прямо во время праздника. Это еще раз подтвердило, что SPARTAK умеет приятно удивлять и дарить радость.

От шопинга к живому комьюнити

Основанный в 2019 году, СТРЦ SPARTAK очень быстро превратился в один из важнейших инфраструктурных центров Львова. Получение премии Ukrainian Business Award стало логичным признанием того, что центр вышел за рамки обычной торговой площадки. Он успешно трансформировал традиционный шопинг в живое пространство взаимодействия, объединяющее горожан вокруг здорового образа жизни.

"Для нас важно, чтобы СТРЦ не ассоциировался исключительно с покупками. Мы хотим, чтобы он был местом, где формируется культура совместного отдыха, активности и взаимной поддержки", — отмечает руководительница СТРЦ SPARTAK Роксолана Пыртко.

Ключевые инициативы комплекса

Помимо праздничных мероприятий, СТРЦ продолжает системно работать над социально значимыми проектами:

Развитие детского спорта: Функционирование футбольной академии, занятий по плаванию и кортов для падел-тенниса. Продуманное пространство позволяет детям тренироваться, пока родители отдыхают на фуд-корте или решают свои дела.

Творчество для самых маленьких: Регулярная организация мастер-классов и интерактивных событий, которые развивают креативность малышей и превращают визит в ТРЦ в настоящее приключение.

Поддержка ветеранов: Предоставление безбарьерного пространства для тренировок раненых военных и ветеранов. Цель инициативы — помочь участникам адаптироваться к активной повседневной жизни.

Нынешняя годовщина и победа в UBA 2025 доказывают: СТРЦ SPARTAK в очередной раз закрепляет свой статус не только как места безупречного сервиса, но и как центра культуры, инклюзивности и настоящего праздника.