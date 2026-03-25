$43.920.0950.900.01
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.2м/с
35%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Сергей Ребров
Роксолана Пыртко
Актуальные места
Украина
Львов
Одесса
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 13640 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 54329 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 31773 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 61674 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 62030 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
YouTube
Шахед-136

СТРЦ SPARTAK громко отпраздновал годовщину: детская Football Party, розыгрыш iPhone и победа в Ukrainian Business Award 2025

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Львовский комплекс отпраздновал годовщину с розыгрышем iPhone и детским футбольным праздником. Центр признан лидером в сфере спорта и семейного досуга.

Спортивно-торгово-развлекательный центр SPARTAK отметил свою очередную годовщину ярким праздником, который превратился в настоящий фестиваль эмоций для всей семьи. Главным подарком ко дню рождения комплекса стало получение престижной национальной премии Ukrainian Business Award 2025. Компания признана абсолютным лидером и бизнесом года в номинации "Центр спорта и семейного досуга", передает УНН.

Праздник для каждого: от футбольного драйва до крутых подарков

В этом году годовщина СТРЦ запомнится львовянам масштабной развлекательной программой. Для самых маленьких посетителей организовали зажигательную "Football Party". Дети смогли почувствовать себя настоящими спортсменами: они участвовали в подвижных играх с аниматорами, учились забивать голы и играли на импровизированном футбольном поле. Искренние детские улыбки и атмосфера драйва стали главным украшением дня.

Кульминацией празднования стал грандиозный розыгрыш ценных подарков среди гостей комплекса. Больше всего эмоций вызвал главный приз — новенький iPhone, который нашел свою счастливую обладательницу прямо во время праздника. Это еще раз подтвердило, что SPARTAK умеет приятно удивлять и дарить радость.

От шопинга к живому комьюнити

Основанный в 2019 году, СТРЦ SPARTAK очень быстро превратился в один из важнейших инфраструктурных центров Львова. Получение премии Ukrainian Business Award стало логичным признанием того, что центр вышел за рамки обычной торговой площадки. Он успешно трансформировал традиционный шопинг в живое пространство взаимодействия, объединяющее горожан вокруг здорового образа жизни.

"Для нас важно, чтобы СТРЦ не ассоциировался исключительно с покупками. Мы хотим, чтобы он был местом, где формируется культура совместного отдыха, активности и взаимной поддержки", — отмечает руководительница СТРЦ SPARTAK Роксолана Пыртко.

Ключевые инициативы комплекса

Помимо праздничных мероприятий, СТРЦ продолжает системно работать над социально значимыми проектами:

  • Развитие детского спорта: Функционирование футбольной академии, занятий по плаванию и кортов для падел-тенниса. Продуманное пространство позволяет детям тренироваться, пока родители отдыхают на фуд-корте или решают свои дела.
    • Творчество для самых маленьких: Регулярная организация мастер-классов и интерактивных событий, которые развивают креативность малышей и превращают визит в ТРЦ в настоящее приключение.
      • Поддержка ветеранов: Предоставление безбарьерного пространства для тренировок раненых военных и ветеранов. Цель инициативы — помочь участникам адаптироваться к активной повседневной жизни.

        Нынешняя годовщина и победа в UBA 2025 доказывают: СТРЦ SPARTAK в очередной раз закрепляет свой статус не только как места безупречного сервиса, но и как центра культуры, инклюзивности и настоящего праздника.

        Лилия Подоляк

        Новости Бизнеса
        Мобилизация
        Военное положение
        Война в Украине
        Роксолана Пыртко
        благотворительность
        Львов