СТРЦ SPARTAK відсвяткував річницю: дитяча Football Party, розіграш iPhone та перемога в Ukrainian Business Award 2025
Київ • УНН
Львівський комплекс відсвяткував річницю з розіграшем iPhone та дитячим футбольним святом. Центр визнано лідером у сфері спорту та сімейного дозвілля.
Спортивно-торгово-розважальний центр SPARTAK відзначив свою чергову річницю яскравим святом, яке перетворилося на справжній фестиваль емоцій для всієї родини. Головним подарунком до дня народження комплексу стало здобуття престижної національної премії Ukrainian Business Award 2025. Компанію визнано абсолютним лідером та бізнесом року в номінації "Центр спорту та сімейного дозвілля", передає УНН.
Свято для кожного: від футбольного драйву до крутих подарунків
Цього року річниця СТРЦ запам'ятається львів'янам масштабною розважальною програмою. Для найменших відвідувачів організували запальну "Football Party". Діти мали змогу відчути себе справжніми спортсменами: вони брали участь у рухливих іграх з аніматорами, вчилися забивати голи та бавилися на імпровізованому футбольному полі. Щирі дитячі посмішки та атмосфера драйву стали головною окрасою дня.
Кульмінацією святкування став грандіозний розіграш цінних подарунків серед гостей комплексу. Найбільше емоцій викликав головний приз — новенький iPhone, який знайшов свою щасливу власницю просто під час свята. Це ще раз підтвердило, що SPARTAK вміє приємно дивувати та дарувати радість.
Від шопінгу до живого ком'юніті
Заснований у 2019 році, СТРЦ SPARTAK дуже швидко перетворився на один із найважливіших інфраструктурних центрів Львова. Здобуття премії Ukrainian Business Award стало логічним визнанням того, що центр вийшов за межі звичайного торгового майданчика. Він успішно трансформував традиційний шопінг у живий простір взаємодії, який гуртує містян навколо здорового способу життя.
"Для нас важливо, щоб CТРЦ не асоціювався виключно з покупками. Ми хочемо, щоб він був місцем, де формується культура спільного відпочинку, активності та взаємної підтримки", — зазначає керівниця СТРЦ SPARTAK Роксолана Пиртко.
Ключові ініціативи комплексу
Окрім святкових заходів, СТРЦ продовжує системно працювати над соціально важливими проєктами:
- Розвиток дитячого спорту: Функціонування футбольної академії, занять з плавання та кортів для падел-тенісу. Продуманий простір дозволяє дітям тренуватися, поки батьки відпочивають на фуд-корті або вирішують власні справи.
- Творчість для найменших: Регулярна організація майстер-класів та інтерактивних подій, що розвивають креативність малечі та перетворюють візит до ТРЦ на пригоду.
- Підтримка ветеранів: Надання безбар'єрного простору для тренувань поранених військових та ветеранів. Мета ініціативи — допомогти учасникам адаптуватися до активного повсякденного життя.
Цьогорічна річниця та перемога в UBA 2025 доводять: СТРЦ SPARTAK вкотре закріплює свій статус не лише як місця бездоганного сервісу, а й як осередку культури, інклюзивності та справжнього свята.