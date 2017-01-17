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Три человека погибли в результате ДТП на трассе Киев-Чоп

Три человека погибли в результате ДТП на трассе Киев-Чоп

Киев • УНН

 • 11171 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 16 января на трассе Киев-Чоп в Воловецком районе Закарпатской области, погибли три человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Вчера, 16 января около 19.35 в полицию поступило сообщение, что на трассе Киев-Чоп возле мотеля в Воловецком районе произошло ДТП с пострадавшими. На месте происшествия правоохранители установили, что столкнулись автомобиль "Шкода Октавия" на киевских номерах и камион "ДАФ" на львовских. Водитель "Шкоды", 27-летний киевлянин, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась на скорости в камион "ДАФ", за рулем которого находился 37-летний житель Львовской области.

В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя «Шкоды» и 22-летний пассажир. Еще один пассажир в возрасте 21 год, умер в реанимации Воловецкой ЦРБ. Сам водитель сейчас находится в коме в больнице. Водитель камиона значительных телесных повреждений не получил.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.286 ч.3 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких потерпевших). Машины задержаны на спецплощадку. Начато досудебное расследование.

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