Троє осіб загинуло внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 16 січня на трасі Київ-Чоп у Воловецькому районі Закарпатської області, загинуло троє осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.
Вчора, 16 січня близько 19.35 в поліцію надійшло повідомлення, що на трасі Київ-Чоп біля мотелю у Воловецькому районі сталася ДТП з потерпілими. На місце події правоохоронці встановили, що зіткнулися легковик “Шкода Октавія” на київських номерах і каміон “ДАФ” на львівських. Водій “Шкоди”, 27-річний киянин, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там машина врізалася на швидкості в каміон “ДАФ”, за кермом якого перебував 37-річний житель Львівської області.
Внаслідок ДТП на місці загинули 25-річна дружина водія “Шкоди” та 22-річний пасажир. Ще один пасажир, віком 21 рік, помер в реанімації Воловецької ЦРЛ. Сам водій наразі перебуває в комі у лікарні. Водій каміона значних тілесних ушкоджень не отримав.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст.286 ч.3 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох потерпілих). Машини затримано на спецмайданчик. Розпочато досудове розслідування.