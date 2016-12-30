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Трое немцев погибло в пожаре на яхте в итальянском порту

Трое немцев погибло в пожаре на яхте в итальянском порту

Киев • УНН

 • 6846 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Трое немцев погибли в результате пожара на яхте, которая была пришвартована в порту Марина ди Лоано, на территории побережья между Генуей и французской границей, передает УНН со ссылкой на The Local.

На борту яхты находилось четыре человека. Однако спаслась только 51-летняя женщина, которая смогла убежать от огня, нырнув в воду.

Однако ее муж и другая пара оказались в огненной ловушке. Пожарным не удалось их спасти. Их тела были найдены на судне.

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