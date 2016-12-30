Трое немцев погибло в пожаре на яхте в итальянском порту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Трое немцев погибли в результате пожара на яхте, которая была пришвартована в порту Марина ди Лоано, на территории побережья между Генуей и французской границей, передает УНН со ссылкой на The Local.
На борту яхты находилось четыре человека. Однако спаслась только 51-летняя женщина, которая смогла убежать от огня, нырнув в воду.
Однако ее муж и другая пара оказались в огненной ловушке. Пожарным не удалось их спасти. Их тела были найдены на судне.