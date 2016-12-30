Троє німців загинуло у пожежі на яхті в італійському порту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Троє німців загинули в результаті пожежі на яхті, яка була пришвартована в порту Маріна ді Лоано, на території узбережжя між Генуєю і французьким кордоном, передає УНН з посиланням на The Local.
На борту яхти перебувало чотири людини. Однак врятувалася лише 51-літня жінка, яка змогла втекти від вогню, пірнувши у воду.
Однак її чоловік та інша пара опинилися у вогняній пастці. Пожежникам не вдалося їх врятувати. Їхні тіла були знайдені на судні.