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Трое футболистов покинули состав представителя УПЛ

Киев • УНН

 • 16516 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Трое футболистов покинули ряды дебютанта Украинской Премьер-лиги - ФК "Минай". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Миная".

Трое футболистов покинули состав представителя УПЛ

Прекратили сотрудничество с клубом по соглашению сторон Артур Карноза и Олег Голодюк. Карноза присоединился к команде в 2019-м, когда они играли во Второй лиге. Вместе с клубом выиграл первое место в группе "А" второй лиги 2018/2019 и "золото" Первой лиги 2019/2020, а также выходил с "минайцами" в 1/2 финала Кубка Украины. Спортсмен сыграл за "Минай" 28 матчей, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Голодюк присоединился к команде после карантинного перерыва в 2020-м. За это время стал победителем Первой лиги 2019/2020. За "Минай" сыграл 19 матчей.

Кроме того, закончилась аренда защитника Максима Лопыренка. Он вернулся в расположение "Днепр-1", которому и принадлежал. За "Минай" у него значится 11 проведенных матчей.

Стоит отметить, что клуб отозвал из аренды и еще одного защитника - Кирилла Меличенка. Вторую половину сезона он проведет в "Мариуполе". За "Минай" он сыграл 12 матчей.

Добавим, "Минай" после 12 сыгранных поединков УПЛ набрал 10 баллов и занимает 11-ю строчку.

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