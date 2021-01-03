Троє футболістів покинули склад представника УПЛ

Припинили співпрацю із клубом за згодою сторін Артур Карноза та Олег Голодюк. Карноза приєднався до команди в 2019-му, коли вони грали у Другій лізі. Разом з клубом здобув перше місце в групі "А" Другої ліги 2018/2019 та "золото" Першої ліги 2019/2020, а також виходив з "минайцями" в 1/2 фіналу Кубка України. Спортсмен зіграв за "Минай" 28 матчів, забив 6 голів та зробив 4 гольові передачі.

Голодюк приєднався до команди після карантинної перерви в 2020-му. За цей час став переможцем Першої ліги 2019/2020. За "Минай" відіграв 19 матчів.

Окрім того, закінчилася оренда захисника Максима Лопирьонка. Він повернувся у стан "Дніпро-1", якому і належав. За "Минай" у нього значиться 11 проведених матчів.

Варто відзначити, що клуб відкликав з оренди і ще одного захисника – Кирила Меліченка. Другу половину сезону він проведе у "Маріуполі". За "Минай" він зіграв 12 матчів.

Додамо, "Минай" після 12 зіграних поєдинків УПЛ набрав 10 балів та посідає 11-ту сходинку.