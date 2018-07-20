Трое футболистов "Динамо" будут выступать за "Зарю"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Участник Украинской Премьер-лиги луганская “Заря” объявила об усилении состава тремя игроками, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Игроки киевского “Динамо”, Богдан Леднев и Богдан Михайличенко, которые прошли тренировочный сбор с первой командой, ближайшие два сезона будут выступать в луганской “Зари” на правах аренды.
Покинул киевский клуб также полузащитник молодежной команды “Динамо” Максим Казаков. Он будет выступать за “Зарю”. Клубы договорились о полноценном трансфере.
Напомним, что “Заря” оштрафует трех футболистов-легионеров.