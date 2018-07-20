Троє футболістів "Динамо" виступатимуть за "Зорю"

Гравці київського “Динамо”, Богдан Лєднєв і Богдан Михайличенко, які пройшли тренувальний збір з першою командою, найближчі два сезони будуть виступати в луганській “Зорі” на правах оренди.

Покинув київський клуб також півзахисник молодіжної команди “Динамо” Максим Казаков. Він буде виступати за “Зорю”. Клуби домовилися про повноцінний трансфер.

Нагадаємо, що “Зоря” оштрафує трьох футболістів-легіонерів.