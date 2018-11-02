Трое бездомных умерли после жестокого избиения в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Двое бездомных, которых избили студенты в Павлограде Днепропетровской области, умерли. Таким образом скончались все трое пострадавших. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Всего избили трех бездомных. Один из них скончался на месте, двое других – в больнице", – отметили в прокуратуре.
Напомним, двое студентов в Павлограде ради развлечения избили трех бездомных, один из которых сразу умер.
По этому факту открыли уголовные производства по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 и ч.2 ст.121 УК Украины (законченное покушение на убийство, умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, умышленное тяжкое телесное повреждение).