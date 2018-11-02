Троє безпритульних померли після жорстокого побиття на Дніпропетровщині

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Двоє безхатченків, яких побили студенти у Павлограді Дніпропетровської області, померли. Таким чином померли всі троє постраждалих. Цю інформацію УНН підтвердили у прес-службі обласної прокуратури.

"Всього побили трьох безхатченків. Один з них помер на місці, два інші - у лікарні", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, двоє студентів у Павлограді задля розваги побили трьох безхатченків, один з яких відразу помер.

За цим фактом відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 та ч.2 ст.121 КК України (закінчений замах на вбивство; умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; умисне тяжке тілесне ушкодження).

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