Троє безпритульних померли після жорстокого побиття на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Двоє безхатченків, яких побили студенти у Павлограді Дніпропетровської області, померли. Таким чином померли всі троє постраждалих. Цю інформацію УНН підтвердили у прес-службі обласної прокуратури.
"Всього побили трьох безхатченків. Один з них помер на місці, два інші - у лікарні", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, двоє студентів у Павлограді задля розваги побили трьох безхатченків, один з яких відразу помер.
За цим фактом відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 та ч.2 ст.121 КК України (закінчений замах на вбивство; умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; умисне тяжке тілесне ушкодження).