Трое баскетболистов Евролиги смогут сыграть против Украины в матче отбора на ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Тренерский штаб мужской сборной Черногории во главе с Звездан Митровичем назвал игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата мира-2019 против Украины (22 февраля) и Латвии (25 февраля), информирует УНН со ссылкой на ФБУ.
Всего в список Митровича вошло 13 игроков:
Дерек Нидэм (“Монако”), Никола Павличевич (“Сутьеска”), Петар Попович (“Будучность”), Неманья Враньеш (“Морнар”), Суад Шехович (“Будучность”), Алекса Попович (“Ловчен”), Дино Радончич (“Мурсия”), Неманья Радович (“Сарагоса”), Неманья Джуришич (“Остенде”), Благота Секулич (“Гипускоа”), Боян Дублевич (“Валенсия”), Марко Тодорович (“Ховентуд”), Филипп Барович (“Будучность”).
Примечательно, что Нидэм в сезоне 2014-15 годов в составе “Химика” становился чемпионом Украины.
Заметим, что Шехович, Попович и Барович выступают в составе “Будучности” в сильнейшем клубном турнире континента — Евролиге.
Добавим также, национальная сборная Украины сыграет 22 февраля в Киеве против Черногории и 25 февраля в Словении заключительные матчи квалификации чемпионата мира. Для получения шансов на путевку на ЧМ-2019, “желто-голубым” необходимо получать две победы.