Троє баскетболістів Євроліги зможуть зіграти проти України у матчі відбору на ЧС

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Тренерський штаб чоловічої національної збірної Чорногорії на чолі зі Звезданом Мітровичем назвав гравців, які готуватимуться до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти України (22 лютого) та Латвії (25 лютого), інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Усього в список Мітровича ввійшло 13 гравців:

Дерек Нідем (“Монако”), Нікола Павличевич (“Сутьєска”), Петар Попович (“Будучность”), Неманья Враньєш (“Морнар”), Суад Шехович (“Будучность”), Алекса Попович (“Ловчен”), Діно Радончич (“Мурсія”), Неманья Радович (“Сарагоса”), Неманья Джуришич (“Остенде”), Благота Секулич (“Гіпускоа”), Боян Дублевич (“Валенсія”), Марко Тодорович (“Ховентуд”), Філіп Барович (“Будучность”).

Примітно, що Нідем в сезоні 2014-15 років у складі “Хіміка" ставав чемпіоном України.

Зауважимо, що Шехович, Попович і Барович виступають у складі “Будучності” в найсильнішому клубному турнірі континенту — Євролізі.

Додамо також, національна збірна України зіграє 22 лютого в Києві проти Чорногорії та 25 лютого в Словенії заключні матчі кваліфікації чемпіонату світу. Для отримання шансів на путівку до ЧС-2019, “жовто-блакитним” необхідно одержувати дві перемоги.

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