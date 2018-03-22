Тротил в киевском метро виз участник акций протеста под ВР - Геращенко

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Пассажиром, которого задержали в четверг на станции киевского метрополитена с тротиловой шашкой, пластидом, запалами и детонаторами, оказался активистом партии "Рух нових сил". Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.

"В 6:00 утра на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена в вестибюле задержали местного жителя Гресик Т.В., 1990 г.р., у которого в рюкзаке было обнаружено и изъято тротиловую шашку весом около 100 г, взрывчатое вещество типа пластид - 100 г, два запала "УЗРГМ" и два детонатора", - сообщил Геращенко.

По его словам, ранее этот человек был замечен во время акций протеста осенью 2017 года возле Верховной Рады, а также возле офиса "Рух нових сил".

"Раньше гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года возле Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии "Рух нових сил" Саакашвили. Следователи полиции официально обратятся к руководству партии "РНС" с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе", - сообщил нардеп.

Отметим, ранее правоохранители сообщили, что в четверг в Киеве на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы.

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