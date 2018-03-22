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Тротил у київському метро віз учасник акцій протесту під ВР - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Пасажиром, якого затримали у четвер на станції київського метрополітену з тротиловою шашкою, пластидом, запалами і детонаторами, виявився активістом партії “Рух нових сил”. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.

“О 6:00 ранку на станції метро „Житомирська“ співробітники поліції метрополітену у вестибюлі затримали місцевого жителя Гресик Т.В., 1990 р.н. , у якого в рюкзаку було виявлено та вилучено тротилову шашку вагою близько 100 г, вибухова речовина типу пластид — 100 г, два запали „УЗРГМ“ і два детонатори”, — повідомив Геращенко.

За його словами, раніше цей чоловік був помічений під час акцій протесту восени 2017 року біля Верховної Ради, а також біля офісу "Руху нових сил".

“Раніше громадянин Гресик був помічений під час масових акцій протесту восени 2017 року біля Верховної Ради, деякий час жив у наметовому містечку і крутився навколо офісу Партії „Рух нових сил" Саакашвілі. Слідчі поліції офіційно звернуться до керівництва партії „РНС“ з питаннями про те, що ця людина робила в їхньому офісі”, — повідомив нардеп.

Зазначимо, раніше правоохоронці повідомили, що у четвер у Києві на станції метро “Житомирська” співробітники поліції метрополітену затримали чоловіка, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори.

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