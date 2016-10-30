Тремя матчами завершится 13-й тур Лиги Пари-Матч

"Заря" - "Звезда". В таблице Лиги Пари-Матч коллективы разделяют пять позиций (3 и 8) и 15 очков, однако недавно руководство клуба с Кропивницкого подтвердило: задача на сезон - место в шестерке сильнейших, поэтому подопечным Юрия Вернидуба придется выложиться в полную силу, чтобы взять очки в Запорожье.

Отмечается, что в матче первого круга в Кропивницком команды разыграли ничью - 1:1, и это была их дебютная встреча в чемпионате за два десятилетия.

"Ворскла" - "Александрия". В прошлом сезоне полтавчане и александрийцы завершили чемпионат соответственно на пятом и шестом местах, вместе вышли в Лигу Европы. В этом сезоне как "зелено-белые", так и "желто-зелено-черные" борются за повторный вход в второй по значению континентальный турнир, поэтому воскресная встреча между ними может стать одной из решающих. Кроме этого, важным стимулом для хозяев поля должно стать то, что за последние пять лет "Ворскла" ни разу не победила "Александрию" в официальных турнирах.

Добавим, что по завершению 13-го тура болельщики получат своеобразное "днепровское дерби" - поединок клубов с одного региона "Сталь" - "Днепр". К этому моменту команды встречались ровно пять раз в Лиге Пари-Матч, и только в текущем сезон "Сталь" впервые отобрала очки у "Днепра".