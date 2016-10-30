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15 марта, 19:03 • 116605 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171113 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140885 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133143 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114324 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106364 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102095 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Тремя матчами завершится 13-й тур Лиги Пари-Матч

Тремя матчами завершится 13-й тур Лиги Пари-Матч

Киев • УНН

 • 9347 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Элитный футбольный дивизион Украины продолжится тремя поединками, что закроют программу 13-го тура чемпионата, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

"Заря" - "Звезда". В таблице Лиги Пари-Матч коллективы разделяют пять позиций (3 и 8) и 15 очков, однако недавно руководство клуба с Кропивницкого подтвердило: задача на сезон - место в шестерке сильнейших, поэтому подопечным Юрия Вернидуба придется выложиться в полную силу, чтобы взять очки в Запорожье.

Отмечается, что в матче первого круга в Кропивницком команды разыграли ничью - 1:1, и это была их дебютная встреча в чемпионате за два десятилетия.

"Ворскла" - "Александрия". В прошлом сезоне полтавчане и александрийцы завершили чемпионат соответственно на пятом и шестом местах, вместе вышли в Лигу Европы. В этом сезоне как "зелено-белые", так и "желто-зелено-черные" борются за повторный вход в второй по значению континентальный турнир, поэтому воскресная встреча между ними может стать одной из решающих. Кроме этого, важным стимулом для хозяев поля должно стать то, что за последние пять лет "Ворскла" ни разу не победила "Александрию" в официальных турнирах.

Добавим, что по завершению 13-го тура болельщики получат своеобразное "днепровское дерби" - поединок клубов с одного региона "Сталь" - "Днепр". К этому моменту команды встречались ровно пять раз в Лиге Пари-Матч, и только в текущем сезон "Сталь" впервые отобрала очки у "Днепра".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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