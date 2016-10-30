Трьома матчами завершиться 13-й тур Ліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Елітний футбольний дивізіон України продовжиться трьома поєдинками, що закриватимуть програму 13-го туру чемпіонату, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
“Зоря” — “Зірка”. У таблиці Ліги Парі-Матч колективи розділяють п’ять позицій (3 і 8) та 15 очок, однак нещодавно керівництво клубу з Кропивницького підтвердило: завдання на сезон — місце в шістці найсильніших, тому підопічним Юрія Вернидуба доведеться викластися сповна, щоб узяти очки в Запоріжжі.
Зазначається, що у матчі першого кола в Кропивницькому команди розіграли нічию — 1:1, і то була їхня дебютна зустріч у чемпіонаті за два десятиліття.
“Ворскла” — “Олександрія”. Минулого сезону полтавці й олександрійці завершили чемпіонат відповідно на п’ятому та шостому місцях, разом вийшли в Лігу Європи. Цього сезону як “зелено-білі”, так і “жовто-зелено-чорні” борються за повторний вхід у другий за значенням континентальний турнір, тому недільна зустріч між ними може стати однією з вирішальних. Окрім цього, важливим стимулом для господарів поля має стати те, що за останні п’ять років “Ворскла” жодного разу не перемогла “Олександрію” в офіційних турнірах.
Додамо, що на завершення 13-го туру уболівальники отримають своєрідне “дніпровське дербі” — поєдинок клубів із одного регіону “Сталь” — “Дніпро”. До цього моменту команди зустрічалися рівно п’ять разів у Лізі Парі-Матч, і лише поточного сезону “Сталь” уперше відібрала очки в “Дніпра”.