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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27786 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 58727 перегляди

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Трьома матчами завершиться 13-й тур Ліги Парі-Матч

Трьома матчами завершиться 13-й тур Ліги Парі-Матч

Київ • УНН

 • 9347 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Елітний футбольний дивізіон України продовжиться трьома поєдинками, що закриватимуть програму 13-го туру чемпіонату, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.

“Зоря” — “Зірка”. У таблиці Ліги Парі-Матч колективи розділяють п’ять позицій (3 і 8) та 15 очок, однак нещодавно керівництво клубу з Кропивницького підтвердило: завдання на сезон — місце в шістці найсильніших, тому підопічним Юрія Вернидуба доведеться викластися сповна, щоб узяти очки в Запоріжжі.

Зазначається, що у матчі першого кола в Кропивницькому команди розіграли нічию — 1:1, і то була їхня дебютна зустріч у чемпіонаті за два десятиліття.

“Ворскла” — “Олександрія”. Минулого сезону полтавці й олександрійці завершили чемпіонат відповідно на п’ятому та шостому місцях, разом вийшли в Лігу Європи. Цього сезону як “зелено-білі”, так і “жовто-зелено-чорні” борються за повторний вхід у другий за значенням континентальний турнір, тому недільна зустріч між ними може стати однією з вирішальних. Окрім цього, важливим стимулом для господарів поля має стати те, що за останні п’ять років “Ворскла” жодного разу не перемогла “Олександрію” в офіційних турнірах.

Додамо, що на завершення 13-го туру уболівальники отримають своєрідне “дніпровське дербі” — поєдинок клубів із одного регіону “Сталь” — “Дніпро”. До цього моменту команди зустрічалися рівно п’ять разів у Лізі Парі-Матч, і лише поточного сезону “Сталь” уперше відібрала очки в “Дніпра”.

Українські Національні Новини

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