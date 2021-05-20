Трем российским актерам запретили въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. По представлению СБУ трое российских актеров включены в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, пишет УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.
Согласно статье 15 Закона Украины “О кинематографии”, МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Детали
11 мая 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Миронову Марию Андреевну.
Соответствующим приказом МКИП от 19 мая 2021 года Копылов Игорь Сергеевич, Петренко Игорь Петрович и Миронова Мария Андреевна были включены в перечень.
Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать “включать” или “не включать” в списки МКИП не наделена.
Дополнение
Российская актриса театра и кино Роза Хайруллина получила запрет въезда в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.