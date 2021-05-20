Трьом російським акторам заборонили в'їзд до України

Відповідно до статті 15 Закону України “Про кінематографію”, МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Деталі

11 травня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова Ігора Сергійовича, Петренка Ігора Петровича та Миронову Марію Андріївну.

Відповідним наказом МКІП від 19 травня 2021 Копилова Ігора Сергійовича, Петренка Ігора Петровича та Миронову Марію Андріївну було включено до переліку.

Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати “включати” чи “не включати” до списків МКІП не наділено.

Доповнення

Російська акторка театру та кіно Роза Хайрулліна отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування окупованого Криму.