Трех охранников Освенцима, старше 90 лет, будут судить в ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Германии в ближайшее время могут пройти еще три суда в отношении бывших охранников концлагеря Освенцим, передает УНН со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Прокурор Йенс Роммель, который является руководителем Центра по раскрытию преступлений национал-социализма, заявил, что дела трех бывших эсэсовцев уже переданы в прокуратуру Геры, Штутгарта и Ольденбурга.
Он также рассказал, что подозреваемым в настоящее время уже более 90 лет. Й.Роммель уточнил, что в формированиях СС они занимали незначительные должности.
Как сообщал УНН, в земельном суде Нойбранденбург состоялся судебный процесс над бывшим санитаром Освенцима, которого обвиняют в причастности к убийству по меньшей мере 3681 человека.