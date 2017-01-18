Трьох охоронців Освенцима, старше 90 років, судитимуть в ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Німеччині найближчим часом можуть пройти ще три суди щодо колишніх охоронців концтабору Освенцим, передає УНН з посиланням на Suddeutsche Zeitung.
Прокурор Йенс Роммель, який є керівником Центру з розкриття злочинів націонал-соціалізму, заявив, що справи трьох колишніх есесівців вже передані в прокуратури Гери, Штутгарта і Ольденбурга.
Він також розповів, що підозрюваним у даний час вже більше 90 років. Й.Роммель уточнив, що в формуваннях СС вони займали незначні посади.
Як повідомляв УНН, у земельному суді Нойбранденбургу відбувся судовий процес над колишнім санітаром Освенцима, якого звинувачують у причетності до вбивства щонайменше 3681 людини.