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Трьох охоронців Освенцима, старше 90 років, судитимуть в ФРН

Трьох охоронців Освенцима, старше 90 років, судитимуть в ФРН

Київ • УНН

 • 13131 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У Німеччині найближчим часом можуть пройти ще три суди щодо колишніх охоронців концтабору Освенцим, передає УНН з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

Прокурор Йенс Роммель, який є керівником Центру з розкриття злочинів націонал-соціалізму, заявив, що справи трьох колишніх есесівців вже передані в прокуратури Гери, Штутгарта і Ольденбурга.

Він також розповів, що підозрюваним у даний час вже більше 90 років. Й.Роммель уточнив, що в формуваннях СС вони займали незначні посади.

Як повідомляв УНН, у земельному суді Нойбранденбургу відбувся судовий процес над колишнім санітаром Освенцима, якого звинувачують у причетності до вбивства щонайменше 3681 людини.

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