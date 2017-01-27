Трех хулиганов осудили в Тернопольской области за избиение участника АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Тернопольской области осудили трех хулиганов, которые избили участника АТО возле одного из развлекательных заведений села Городок. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.
Так, в суде доказали, что 1 августа 2016 г. возле одного из развлекательных заведений села Городок три человека (двое из которых являются несовершеннолетними), нецензурно выражаясь в сторону участника АТО, нанесли ему более 50-ти ударов руками и ногами. В тот день участник боевых действий праздновал в ресторане свое тридцатилетие.
Поэтому суд назначил наказание одному из обвиняемых по ч.2 ст.296 УК Украины в виде 2-х лет лишения свободы. Учитывая, что двое других хулиганов являются несовершеннолетними, их приговорили к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с применением испытательного срока 1 год.
Кроме того, согласно приговору суда преступники заплатят пострадавшему 72 000 гривен морального и материального ущерба.