Трьох хуліганів засудили на Тернопільщині за побиття учасника АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Тернопільщині засудили трьох хуліганів, які побили учасника АТО поблизу одного із розважальних закладів села Городок. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Так, у суді доведено, що 1 серпня 2016 року біля одного із розважальних закладів села Городок троє осіб (двоє з яких є неповнолітніми), нецензурно висловлюючись у бік учасника АТО, нанесли йому більше 50-ти ударів руками та ногами. Того дня, учасник бойових дій святкував у ресторані своє тридцятиріччя.
Відтак, суд призначив покарання одному з обвинувачених за ч.2 ст.296 КК України у виді 2-х років позбавлення волі. Врахувавши, що двоє інших хуліганів є неповнолітніми, їх засуджено до позбавлення волі строком на 1 рік та 6 місяців із застосуванням іспитового строку 1 рік.
Окрім того, відповідно до вироку суду злочинці заплатять постраждалому 72 тисячі гривень моральної та матеріальної шкоди.