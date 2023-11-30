Под Киевом произошло тройное ДТП: водитель выехал на встречную полосу, где допустил столкновение

В городе Бровары Киевской области, водитель "Mitsubishi" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с авто "Skoda", а затем в заднюю часть автомобиля "Skoda" въехал автомобиль "Jeep". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на ГУ НП в Киевской области.

Детали

Согласно официальной информацией, 40-летний водитель "Mitsubishi" из-за погодных условий не удостоверился в безопасности движения и выехал на встречную полосу. Далее он допустил столкновение с авто "Skoda", после чего, в заднюю часть автомобиля "Skoda" въехал автомобиль "Jeep".

Сообщается, что пострадавших нет.

Полиция Киевской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

Напомним

Несколько дней тому, в Киеве, на фоне непогоды, за сутки произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы.

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