Под Киевом произошло тройное ДТП: водитель выехал на встречную полосу, где допустил столкновение
Киев • УНН
Водитель Mitsubishi устроил тройную аварию под Киевом, выехав на встречную полосу и врезавшись в Skoda, после чего в Skoda врезался джип; сообщений о пострадавших не поступало.
В городе Бровары Киевской области, водитель "Mitsubishi" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с авто "Skoda", а затем в заднюю часть автомобиля "Skoda" въехал автомобиль "Jeep". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на ГУ НП в Киевской области.
Детали
Согласно официальной информацией, 40-летний водитель "Mitsubishi" из-за погодных условий не удостоверился в безопасности движения и выехал на встречную полосу. Далее он допустил столкновение с авто "Skoda", после чего, в заднюю часть автомобиля "Skoda" въехал автомобиль "Jeep".
Сообщается, что пострадавших нет.
Полиция Киевской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.
Напомним
Несколько дней тому, в Киеве, на фоне непогоды, за сутки произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы.
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Под Киевом произошло тройное ДТП: водитель выехал на встречную полосу, где допустил столкновение
Водитель Mitsubishi устроил тройную аварию под Киевом, выехав на встречную полосу и врезавшись в Skoda, после чего в Skoda врезался джип; сообщений о пострадавших не поступало.
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