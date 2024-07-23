Российская армия атаковала Марганец дроном-камикадзе. Трое подростков 13-14 лет получили осколочные ранения средней тяжести и были госпитализированы. Повреждены частные дома.
В Днепропетровской области российские войска атаковали Марганец дроном-камикадзе. Трое подростков 13-14 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Трое детей ранил враг в Марганце. По городу российская армия ударила дроном-камикадзе. Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один - 13-летний. Подростков госпитализировали. Состояние средней тяжести
Повреждены частные дома, отметил глава ОВА.
Окупанти атакували Дніпропетровщину: жертв немає23 июля 2024, 04:52 • 23680 просмотров