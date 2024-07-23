Вражеские войска нанесли удары по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и дрона-камикадзе. Атаки произошли в Марганецкой, Покровской громадах и Никополе, пострадавших нет.
Вечером враг дважды обстрелял Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии, выпустив около двадцати снарядов. Под удар попали Марганецкая и Покровская громады.
Ночь на всей территории области прошла без обстрелов, однако с самого утра 23 июля оккупанты совершили атаку с помощью дрона-камикадзе, попав по Никополю.
К счастью, в результате этих атак не было погибших или пострадавших.
Дніпропетровщина: армія рф вдарила по Нікополю, 5 людей постраждали22 июля 2024, 12:54 • 19312 просмотров