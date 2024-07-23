Вечером враг дважды обстрелял Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии, выпустив около двадцати снарядов. Под удар попали Марганецкая и Покровская громады.

Ночь на всей территории области прошла без обстрелов, однако с самого утра 23 июля оккупанты совершили атаку с помощью дрона-камикадзе, попав по Никополю.

К счастью, в результате этих атак не было погибших или пострадавших.

Дніпропетровщина: армія рф вдарила по Нікополю, 5 людей постраждали