Триптих на память о Д.Майкле появился на стене одного из домов Лондона
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Триптих памяти культового британского певца Джорджа Майкла, который умер на Рождество, появился 29 декабря на стене одного из домов в Лондоне. Об этом написала газета Evening Standard, передает УНН.
Автором произведения стал известный мастер стрит-арта под псевдонимом Pegasus - выходец из Чикаго и поклонник творчества Энди Уорхола. Он работает на севере Лондона анонимно, как и его знаменитый коллега Бэнкси.
Триптих появился на улице Грейт Истерн стрит в районе Шордитч. На него у Pegasus ушло 4 часа. Художнику пришлось работать в достаточно необычных для Лондона погодных условиях - при небольшом морозе.
Работа быстро привлекла внимание прохожих, которые сразу начали снимать ее на мобильные телефоны, причем некоторые делали это, не скрывая слез.
Композиция состоит из трех одинаковых изображений певца, выполненных в различных цветовых гаммах - малиновой, голубой и черной, напоминающей о стилистике Уорхола. Джордж Майкл изображен еще молодым, в имидже времен выхода его альбома "Faith" (выпущен в 1987 году). Музыкант стоит в задумчивости, сложа руки и смяв сценический пиджак, с левой стороны картины снизу вверх идет надпись: Never Gonna Dance Again ( «Никогда больше не буду танцевать"). Это фраза из первого сольного сингла исполнителя Careless Whisper, выпущенного в 1984 году.