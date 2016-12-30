Триптих на пам'ять Д.Майкла з'явився на стіні одного з будинків Лондона

Автором твору став відомий майстер стріт-арту під псевдонімом Pegasus — виходець з Чикаго і шанувальник творчості Енді Уорхола. Він працює на півночі Лондона анонімно, як і його знаменитий колега Бенксі.

Триптих з’явився на вулиці Грейт Істерн стріт в районі Шордітч. На нього у Pegasus пішло чотири години. Художнику довелося працювати в досить незвичайних для Лондона погодних умовах — при невеликому морозі.

Робота швидко привернула увагу перехожих, які одразу почали знімати її на мобільні телефони, причому деякі робили це, не приховуючи сліз.



Композиція складається з трьох однакових зображень співака, виконаних в різних колірних гамах — малиновою, блакитною та чорною, що нагадує про стилістику Уорхола. Джордж Майкл зображений ще молодим, в іміджі часів виходу його альбому “Faith” (випущений в 1987 році). Музикант стоїть в задумі, склавши руки і зім’явши сценічний піджак, з лівого боку картини знизу вгору йде напис: Never Gonna Dance Again (“Ніколи більше не буду танцювати”). Це фраза з першого сольного синглу виконавця Careless Whisper, випущеного в 1984 році.