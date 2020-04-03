Трехкратный чемпион Лиги чемпионов внес Шевченко в свою "команду-мечты"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81715 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97854 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101835 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101162 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108950 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97043 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104265 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106357 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131329 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Трехкратный чемпион Лиги чемпионов внес Шевченко в свою "команду-мечты"

Трехкратный чемпион Лиги чемпионов внес Шевченко в свою "команду-мечты"

Киев  •  УНН

 • 15071 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Титулованный итальянский наставник Карло Анчелотти назвал свою команду-мечту, сообщает УНН со ссылкой на "Football Italia".

Выбор Анчелотти основан на игроках, которых он тренировал до тех пор, когда он начал работать в “Реале”, “Баварии”, “Наполи” и “Эвертоне”.

В их состав входят Джанлуиджи Буффон, Кафу, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Кака, Ибрагимович и Андрей Шевченко, а также бывший защитник Милана Тьяго Силва и юноша Ювентус Зинедин Зидан, выступавший за “Ювентус”.

Добавим, что Анчелотти один из самых успешных тренеров современности, трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравшим выше дивизиона чемпионатов Италии, Англии, Франции и Германии.

Украинские Национальные Новости

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