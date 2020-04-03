Трехкратный чемпион Лиги чемпионов внес Шевченко в свою "команду-мечты"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Титулованный итальянский наставник Карло Анчелотти назвал свою команду-мечту, сообщает УНН со ссылкой на "Football Italia".
Выбор Анчелотти основан на игроках, которых он тренировал до тех пор, когда он начал работать в “Реале”, “Баварии”, “Наполи” и “Эвертоне”.
В их состав входят Джанлуиджи Буффон, Кафу, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Кака, Ибрагимович и Андрей Шевченко, а также бывший защитник Милана Тьяго Силва и юноша Ювентус Зинедин Зидан, выступавший за “Ювентус”.
Добавим, что Анчелотти один из самых успешных тренеров современности, трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравшим выше дивизиона чемпионатов Италии, Англии, Франции и Германии.