Трикратний чемпіон Ліги чемпіонів вніс Шевченка до власної "команди-мрії"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Титулований італійський наставник Карло Анчелотті назвав власну команду-мрію, повідомляє УНН з посиланням на "Football Italia".
Вибір Анчелотті заснований на гравцях, яких він тренував до того часу, коли він почав працювати в “Реалі”, “Баварії”, “Наполі” і “Евертоні”.
До їх складу входять Джанлуїджі Буффон, Кафу, Паоло Мальдіні, Андреа Пірло, Кака, Ібрагімович і Андрій Шевченко, а також колишній захисник Мілана Тьяго Сілва і юнак Ювентус Зінедін Зідан, який виступав за “Ювентус”.
Додамо, що Анчелотті один з найбільш успішних тренерів сучасності, триразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Єдиний тренер в історії, який виграв вищі дивізіони чемпіонатів Італії, Англії, Франції та Німеччини.