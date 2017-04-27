Трехдневный книжный фестиваль стартовал в Кропивницком

“Очень приятно видеть молодежь на площади Героев Майдана, думаю, что вы не только овладеете здесь книжными ценностями, но и проникнетесь той историей украинской, которая творилась три года назад. Спасибо всем участникам сегодняшнего книжного праздника, который дает понять, что Кропивницкий — это центр Украины, и мы не только хореографическая столица, но и регион, умный, который имеет серьезный потенциал для нашей страны”, — сказал председатель областного совета Александр Черноиваненко.

Книжный праздник продлится 3 дня. В его рамках в частности пройдут Совещание Молодых литераторов Кировоградской области, презентации книг, акция “Библиотека украинского воина” — сбор книг для библиотек воинских частей в рамках Всеукраинской акции, благотворительная распродажа книг — магазин реализует собранные книги по демократичным ценам. Вырученные деньги пойдут на помощь Вооруженным Силам, встречи с писателями и поэтами.

Напомним, 21 апреля в столичном “Украинском доме” открылась XIИИ Киевская международная книжная выставка, в которой принимают участие более 50 отечественных издательств.