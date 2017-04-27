Триденний книжковий фестиваль стартував у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Кропивницькому урочисто відкрили ІІІ книжковий фестиваль-виставку “Весняний книговир”, повідомляє кореспондент УНН.
“Дуже приємно бачити молодь на площі Героїв Майдану, думаю, що ви не тільки опануєте тут книжкові цінності, а й проникнетесь тою історією українською, яка творилась три роки тому. Дякую всім учасникам сьогоднішнього книжкового свята, яке дає зрозуміти, що Кропивницький — то є центр України, і ми не тільки хореографічна столиця, а й регіон, який розумний, який має серйозний потенціал для нашої країни”, — сказав голова обласної ради Олександр Чорноіваненко.
Книжкове свято триватиме 3 дні. В його рамках зокрема відбудуться Нарада Молодих літераторів Кіровоградщини, презентації книг, акція “Бібліотека українського воїна” — збір книг для бібліотек військових частин у рамках Всеукраїнської акції, благодійний розпродаж книг — магазин реалізовуватиме зібрані книги за демократичними цінами. Виручені гроші підуть на допомогу Збройним Силам, зустрічі з письменниками та поетами.
Нагадаємо, 21 квітня у столичному “Українському домі” відкрилась XIІІ Київська міжнародна книжкова виставка, у якій беруть участь понад 50 вітчизняних видавництв.