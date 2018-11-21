Три вокзала и метро "минировали" в Днепре

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102508 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108106 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144238 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140441 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134394 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127339 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167828 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118016 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141596 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Три вокзала и метро "минировали" в Днепре

Три вокзала и метро "минировали" в Днепре

Киев  •  УНН

 • 10719 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Метрополитен и три вокзала - Центральный, Южный и автовокзал - "минировали" в Днепре. По информации правоохранителей, эвакуировали более тысячи человек. Однако сообщение оказалось ложным, передает УНН.

В полиции сообщили, что информация по минировании объектов инфраструктуры поступила в полицию 21 ноября в 13.00.

"На место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб", - было отмечено в сообщении.

По данным правоохранителей, были обследованы помещения и прилегающая территория Центрального и Южного железнодорожного вокзалов, автовокзала и станции метро.

"Для обследования территории Центрального железнодорожного вокзала были эвакуированы 393 человека. Всего с территории трех вокзалов - Центрального, Южного и автовокзала - полицейские эвакуировали 753 человека", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным правоохранителей, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске мужчину помещено на принудительное лечение в психиатрическую больницу из-за неоднократных сообщений о заминировании зданий.

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