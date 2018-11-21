Три вокзала и метро "минировали" в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Метрополитен и три вокзала - Центральный, Южный и автовокзал - "минировали" в Днепре. По информации правоохранителей, эвакуировали более тысячи человек. Однако сообщение оказалось ложным, передает УНН.
В полиции сообщили, что информация по минировании объектов инфраструктуры поступила в полицию 21 ноября в 13.00.
"На место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб", - было отмечено в сообщении.
По данным правоохранителей, были обследованы помещения и прилегающая территория Центрального и Южного железнодорожного вокзалов, автовокзала и станции метро.
"Для обследования территории Центрального железнодорожного вокзала были эвакуированы 393 человека. Всего с территории трех вокзалов - Центрального, Южного и автовокзала - полицейские эвакуировали 753 человека", - говорится в сообщении.
Сейчас, по данным правоохранителей, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковске мужчину помещено на принудительное лечение в психиатрическую больницу из-за неоднократных сообщений о заминировании зданий.