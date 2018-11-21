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Три вокзали та метро "мінували" у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Метрополітен і три вокзали - Центральний, Південний та автовокзал - "мінували" у Дніпрі. За інформацією правоохоронців, евакуювали більше тисячі осіб. Проте повідомлення виявилось неправдивим, передає УНН.

У поліції повідомили, що інформація по мінування об’єктів інфраструктури надійшла до поліції 21 листопада о 13.00.

"На місце виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та представники інших служб", - було зазначено у повідомленні.

За даними правоохоронців, було обстежено приміщення та прилеглу територію Центрального та Південного залізничного вокзалів, автовокзалу та станцій метро.

"Для обстеження території Центрального залізничного вокзалу було евакуйовано 393 особи. Усього з території трьох вокзалів - Центрального, Південного та автовокзалів - поліцейські евакуювали 753 людини", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними правоохоронців, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську чоловіка поміщено на примусове лікування до психіатричної лікарні через неодноразові повідомлення про замінування будівель.

Українські Національні Новини

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