Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 24476 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 29883 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 25714 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 38713 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
27 мая, 12:33 • 23284 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 45105 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 40832 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:08 • 17101 просмотра
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
Эксклюзив
27 мая, 10:12 • 19153 просмотра
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Три украинские теннисистки одержали победы на турнире во Франции

Киев • УНН

 • 2704 просмотра

Свитолина, Костюк и Стародубцева одержали победы на турнире во Франции. Дарья Снигур завершила выступления, уступив американке Пейтон Стернс.

Три украинские теннисистки одержали победы на турнире во Франции

Теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева одержали победы на турнире во Франции и оформили выход в третий круг супертурнира в Париже. Однако Дарья Снигур завершила свое выступление на турнире во Франции, уступив американке Пейтон Стернс. Об этом пишет УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.

Детали

Украинская теннисистка продлила свою беспроигрышную серию на грунте до восьми матчей после титула на турнире WTA 1000 в Риме. Также она выиграла девятую подряд встречу с соперницей, не входящей в топ-100, в том числе шестую в сезоне. Свитолина одержала десятую победу в 12 матчах на стадии второго круга Ролан Гаррос и в 11-й раз подряд сыграет в третьем круге этого турнира (в 2019 году прошла дальше на отказе украинки Катерины Баиндл)

- говорится в сообщении.

За место в 1/8 финала Элина будет бороться с немкой Тамарой Корпач (№95 WTA). Этот матч состоится в пятницу.

Также украинка Марта Костюк одолела Кэти Волынец из США, украинка Юлия Стародубцева обыграла Елену Рыбакину из Казахстана, а Дарья Снигур завершила свое выступление на турнире во Франции, уступив американке Пейтон Стернс.

Напомним

Украинская теннисистка Марта Костюк стала новой чемпионкой на турнире WTA 1000 в Испании.

Павел Башинский

