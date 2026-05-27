Три украинские теннисистки одержали победы на турнире во Франции

Теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева одержали победы на турнире во Франции и оформили выход в третий круг супертурнира в Париже. Однако Дарья Снигур завершила свое выступление на турнире во Франции, уступив американке Пейтон Стернс. Об этом пишет УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.

Украинская теннисистка продлила свою беспроигрышную серию на грунте до восьми матчей после титула на турнире WTA 1000 в Риме. Также она выиграла девятую подряд встречу с соперницей, не входящей в топ-100, в том числе шестую в сезоне. Свитолина одержала десятую победу в 12 матчах на стадии второго круга Ролан Гаррос и в 11-й раз подряд сыграет в третьем круге этого турнира (в 2019 году прошла дальше на отказе украинки Катерины Баиндл) - говорится в сообщении.

За место в 1/8 финала Элина будет бороться с немкой Тамарой Корпач (№95 WTA). Этот матч состоится в пятницу.

Также украинка Марта Костюк одолела Кэти Волынец из США, украинка Юлия Стародубцева обыграла Елену Рыбакину из Казахстана, а Дарья Снигур завершила свое выступление на турнире во Франции, уступив американке Пейтон Стернс.

Украинская теннисистка Марта Костюк стала новой чемпионкой на турнире WTA 1000 в Испании.